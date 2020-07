Ascolti Tv lunedì 20 luglio 2020 (Di martedì 21 luglio 2020) Ascolti Tv lunedì 20 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Finalmente la felicità milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il giovane Montalbano 2×03 (replica) milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Made in Sud (ultima puntata) milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % La Mummia – La tomba dell’imperatore Dragonemilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Desconocido – Resa dei conti milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Quarta repubblica mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Breakdown – La trappola mila e % Eden mila e% Chloe tra seduzione e inganno mila e % N.B.: una volta ... Leggi su dituttounpop

funghetto_kway : @Emon60302373 pensa se lavori in un posto dove hai la radio accesa per 8 ore di seguito dal lunedì al venerdì. Asco… - jennybreakfree : RT @btchstaygold: ho sentito che lunedì radio 105 farà una diretta per chiarire la situazione voi NON entrate è chiaro che ci usano solo pe… - TosattoGiulia : RT @mainellavita: Hanno capito che Bangtan e Army possono portargli successo, visualizzazione, ascolti. Che clown che sono, mi raccomando A… - my_lifeuu : RT @mainellavita: Hanno capito che Bangtan e Army possono portargli successo, visualizzazione, ascolti. Che clown che sono, mi raccomando A… - NJungko0k : RT @mainellavita: Hanno capito che Bangtan e Army possono portargli successo, visualizzazione, ascolti. Che clown che sono, mi raccomando A… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì Coronavirus, dal Piemonte alla Puglia ondata di scioperi nelle fabbriche: «Non c’è sicurezza». Si muove Conte Corriere della Sera