Amazon ha rinviato il Prime Day (Di martedì 21 luglio 2020) Amazon ha confermato che quest’anno il Prime Day, il periodo di sconti che l’azienda organizza dal 2015 a luglio, sarà posticipato. Amazon non ha fissato una nuova data, ma ha spiegato che quest’anno gli sconti riservati ai clienti Prime ci Leggi su ilpost

