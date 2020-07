Alex Zanardi è stato dimesso dalla terapia intensiva (Di martedì 21 luglio 2020) FIRENZE – Alex Zanardi e’ stato dimesso dalla terapia intensiva dell’ospedale Le Scotte di Siena. E adesso per il campione bolognese, ricoverato dopo il grave incidente in handbike a Pienza dello scorso 19 giugno, si apre il percorso della neuro-riabilitazione in un’altra struttura. È quanto riferisce l’Azienda ospedaliero-universitaria senese nell’ultimo bollettino sulle sue condizioni di salute. Leggi su dire

