28enne ucciso alla fermata del bus a Milano per futili motivi: arrestato un 19enne (Di martedì 21 luglio 2020) Un ragazzo di 19 anni, di nazionalità egiziana, è stato arrestato questa mattina dalla Polizia di Stato perchè ritenuto uno dei responsabili dell’omicidio del 28enne marocchino Mouhssine Antar, avvenuto la sera del 7 giugno alla fermata dell’autobus della linea 91, in via Nazario Sauro a Milano.Il 19enne, M.M.M.A., clandestino, sarebbe uno dei tre ragazzi che hanno incontrato casualmente Antar a bordo dell’autobus e che poi, in seguito a un diverbio per futili motivi, lo hanno aggredito e costretto con forza a scendere per poi colpirlo mortalmente con alcune coltellate ai fianchi nei pressi della fermata. La vittima è deceduta poche ore dopo all’ospedale ... Leggi su huffingtonpost

Yogaolic : RT @HuffPostItalia: 28enne ucciso alla fermata del bus a Milano per futili motivi: arrestato un 19enne - HuffPostItalia : 28enne ucciso alla fermata del bus a Milano per futili motivi: arrestato un 19enne - magicaGrmente22 : l'Italia che ti impongono in nome dei diritti : (di chi?) Un 19enne egiziano, irregolare in Italia, che si 'nascon… - francesco_bigno : Omicidio sulla 91 a Milano, 28enne ucciso a coltellate dal branco: preso uno dei killer - RedazioneLaNews : #Milano Omicidio sulla 91 a Milano, 28enne ucciso a coltellate dal branco: preso uno dei killer -

Ultime Notizie dalla rete : 28enne ucciso Omicidio sulla 91 a Milano, 28enne ucciso a coltellate dal branco: preso uno dei killer MilanoToday 28enne ucciso alla fermata del bus a Milano per futili motivi: arrestato un 19enne

Un ragazzo di 19 anni, di nazionalità egiziana, è stato arrestato questa mattina dalla Polizia di Stato perchè ritenuto uno dei responsabili dell’omicidio del 28enne marocchino Mouhssine Antar, ...

Giovane ucciso a coltellate alla fermata dell’autobus per futili motivi, arrestato un 19enne

Un ragazzo di 19 anni, di nazionalità egiziana, è stato arrestato martedì mattina dalla polizia perché ritenuto uno dei responsabili dell’omicidio del 28enne marocchino Mouhssine Antar, avvenuto la se ...

Un ragazzo di 19 anni, di nazionalità egiziana, è stato arrestato questa mattina dalla Polizia di Stato perchè ritenuto uno dei responsabili dell’omicidio del 28enne marocchino Mouhssine Antar, ...Un ragazzo di 19 anni, di nazionalità egiziana, è stato arrestato martedì mattina dalla polizia perché ritenuto uno dei responsabili dell’omicidio del 28enne marocchino Mouhssine Antar, avvenuto la se ...