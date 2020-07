World Padel Tour per la prima volta in Italia: a settembre il Sardegna Open 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) Il “World Padel Tour” sbarca in Italia per la prima volta. L’appuntamento è per il 6-13 settembre a Cagliari, con un evento curato da NSA Group in partnership strategica con la Regione Sardegna. La manifestazione sarà realizzata grazie alla collaborazione con la Federazione Internazionale di Padel e la Federazione Italiana Tennis. A settembre, il capoluogo sardo sarà teatro del primo Open Italiano maschile-femminile, denominato “Sardegna Open 2020“. Il World Padel Tour è una sorta di Champions League della ... Leggi su sportface

