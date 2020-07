Tutti preoccupati da un AGOSTO ESTREMO: caldo e dritto verso l’Autunno (Di lunedì 20 luglio 2020) Lo siamo anche noi, nonostante in questo momento tutto lasci presagire altri scenari meteo climatici. Stiamo parlando dell’Alta Pressione delle Azzorre, ormai da qualche giorno, perché verrà a trovarci dopo un tempo incalcolabile e ci si augura possa rimanere il più a lungo possibile. Provate a immaginare quanto sarebbe bello avere un’Estate “old style”, di quelle estati che un tempo erano all’ordine del giorno. Sarebbe fantastico. Così come sarà fantastico avere un po’ di fresco, quel fresco oceanico che servirà a spazzare via un po’ di quella calura che abbiamo assaporato i giorni scorsi. AGOSTO sarà davvero così terribile? Ma… sì, c’è un ma… qualche modello previsionale inizia a riproporci il caldo, ... Leggi su meteogiornale

FabrizioKinga : RT @Misurelli77: l'Italia sta combattendo una guerra in Europa da 3 giorni,siamo tutti preoccupati. Ma lui, #salvinisciacallo fa l'unica co… - pisa6595 : RT @Misurelli77: l'Italia sta combattendo una guerra in Europa da 3 giorni,siamo tutti preoccupati. Ma lui, #salvinisciacallo fa l'unica co… - FogliFabiana : RT @Misurelli77: l'Italia sta combattendo una guerra in Europa da 3 giorni,siamo tutti preoccupati. Ma lui, #salvinisciacallo fa l'unica co… - pantycat : RT @Misurelli77: l'Italia sta combattendo una guerra in Europa da 3 giorni,siamo tutti preoccupati. Ma lui, #salvinisciacallo fa l'unica co… - Didos73 : RT @Misurelli77: l'Italia sta combattendo una guerra in Europa da 3 giorni,siamo tutti preoccupati. Ma lui, #salvinisciacallo fa l'unica co… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti preoccupati Tutti preoccupati da un AGOSTO ESTREMO Meteo Giornale Succo di Aloe Vera: i fantastici benefici e 10 motivi per berlo tutti i giorni

Non si tratta di un rimedio miracoloso o della panacea per tutti i mali, ma contiene sostanze benefiche ... Il succo di Aloe Vera può essere d’aiuto per chi è preoccupato per il rischio di sviluppare ...

Parma Calcio: D'Aversa preoccupato dal momento della squadra

Siamo sulla stessa barca, come siamo stati bravi a fare un grande campionato fino al lockdown tutti insieme, tutti insieme dobbiamo uscire da questa situazione“.

Non si tratta di un rimedio miracoloso o della panacea per tutti i mali, ma contiene sostanze benefiche ... Il succo di Aloe Vera può essere d’aiuto per chi è preoccupato per il rischio di sviluppare ...Siamo sulla stessa barca, come siamo stati bravi a fare un grande campionato fino al lockdown tutti insieme, tutti insieme dobbiamo uscire da questa situazione“.