Torino, omicidio stradale, automobilista in stato di ebrezza travolge moto (Di lunedì 20 luglio 2020) la scorsa notte, alla periferia nord di Torino, in corso Palermo all’angolo con via Barbania, un motociclista 34enne è stato soccorso dal 118 poichè travolto da un’auto. Questa la prima ricostruzione dei vigili urbani intervenuti. L’auto infatti, avrebbe effettuato un’improvvisa inversione travolgendo il veicolo a due ruote. Il motociclista è morto poco dopo in ospedale per le lesioni riportate. Per il guidatore dell’auto, una fiat 500, invece è scattata la denuncia per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza, dato che sarebbe risultato positivo all’alcoltest. L'articolo Torino, omicidio stradale, automobilista ... Leggi su nuovasocieta

