The Resident cancellato da Rai 1, Manifest spostato in seconda serata da Canale 5: il flop delle maratone generaliste (Di lunedì 20 luglio 2020) Rai 1 sospende The Resident, Canale 5 sposta Manifest in seconda serata: il flop di una programmazione sbagliata Notoriamente le seconde stagioni di una serie tv nascondono complicazioni, bisogna cercare di mantenere viva l’attenzione del pubblico cercando di ampliare le storie dei vari personaggi oltre l’idea da cui tutto era partito. Nella tv italiana post-pandemia in cui mesi di repliche hanno portato a un allontanamento dal flusso televisivo di una certa tipologia di pubblico, più smart, più attento alla contemporaneità, che ha “scoperto” come ci sono tanti modi diversi di gustare la tv. Così difficilmente aspetta le 21:30 o le 21:45 per vedersi 3 o addirittura 4 episodi di una serie tv inframezzati di pubblicità. ... Leggi su dituttounpop

Raiofficialnews : #TheResident, la 2^ stagione: da stasera, martedì #14luglio, in prima serata su @RaiUno - AvoiceBe : Rai1 sospende The Resident. Al suo posto l’ennesima fiction in replica! | - CorneliaHale94 : @Saverio_94 Ho letto l'articolo su DM - che dio ci aiuti hanno mandato quattro episodi, non cinque. The Resident da… - dearlodoviica : The resident è una delle serie migliori - Notiziedi_it : The Resident 2 non va in onda, Rai1 mette in panchina il medical drama dopo il flop di ascolti -

Ultime Notizie dalla rete : The Resident The Resident 2 non va in onda, Rai1 mette in panchina il medical drama dopo il flop di ascolti OptiMagazine The Resident cancellato da Rai 1, Manifest spostato in seconda serata da Canale 5: il flop delle maratone generaliste

Perchè scegliere quello se senza pubblicità, nello stesso tempo posso vederne di più? E così Rai 1 dopo una sola serata ha eliminato The Resident (probabilmente come segnala antoniogenna.com spostato ...

Rifiuti abbandonati per strada Nichelino, la reazione dei residenti

“Avevamo proprio bisogno di altra m…. Maiali”. Una scritta fatta da qualcuno con un pennarello su un materasso abbandonato vicino ad alcuni bidoni di rifiuti a Nichelino. E’ stata la reazione di alcun ...

Perchè scegliere quello se senza pubblicità, nello stesso tempo posso vederne di più? E così Rai 1 dopo una sola serata ha eliminato The Resident (probabilmente come segnala antoniogenna.com spostato ...“Avevamo proprio bisogno di altra m…. Maiali”. Una scritta fatta da qualcuno con un pennarello su un materasso abbandonato vicino ad alcuni bidoni di rifiuti a Nichelino. E’ stata la reazione di alcun ...