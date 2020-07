Temptation Island 2020: doppio appuntamento finale per il reality estivo (Di lunedì 20 luglio 2020) Filippo Bisciglia Il viaggio nei sentimenti dei protagonisti di Temptation Island 2020 si concluderà la prossima settimana con un doppio appuntamento. Una scelta, già adottata in passato con altre edizioni, che permetterà ai telespettatori di scoprire che cosa è successo tra tutte le coppie in gioco entro giovedì 30 luglio. Dopo i falò anticipati di Sofia e Alessandro e di Ciavy e Valeria, attualmente le coppie di fidanzati rimaste nel villaggio sardo Is Morus Relais sono quattro: quelle ‘vip’ formate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane e da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso e quelle ‘nip’ composte da Anna Boschetti e Andrea Battistelli e da Annamaria e Antonio Martello. La messa in onda della quarta puntata è prevista per il ... Leggi su davidemaggio

