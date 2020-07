Sicilia: Figuccia (Udc), 'soluzioni per mille dipendenti Alleanza Coop 3.0' (Di lunedì 20 luglio 2020) Palermo, 20 lug. (Adnkronos) - "In questo momento storico assai delicato voglio dare voce alle parole dei mille dipendenti di Alleanza Coop 3.0". A dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell'Udc all'Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia. "Parole che arrivano con una lettera aperta che dovrebbe pesare come un macigno per chi guida l'azienda e per chi dovrebbe sentire tutta la responsabilità politica sulle sue spalle - dice -Dopo mesi di silenzio sembra ineluttabile il processo di dismissione di questa storica realtà sulla quale grava ormai la logica fagocitante della delocalizzazione. Non soltanto fuggono via i grandi investitori che intercettano i cattivi odori di una terra bruciata ma anche chi per anni ha scommesso sulla Sicilia, si ritrova ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Sicilia: Figuccia (Udc), 'soluzioni per mille dipendenti Alleanza Coop 3.0'... -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Figuccia Sicilia: Figuccia (Udc), 'soluzioni per mille dipendenti Alleanza Coop 3.0' Il Tempo Sicilia: Figuccia (Udc), 'soluzioni per mille dipendenti Alleanza Coop 3.0'

Palermo, 20 lug. (Adnkronos) - "In questo momento storico assai delicato voglio dare voce alle parole dei mille dipendenti di Alleanza Coop 3.0". A dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell'Udc all'Ars ...

Istituto Zootecnico della Sicilia, Musumeci nomina il Consiglio di amministrazione

Il governatore Musumeci ha nominato il Consiglio di amministrazione dell’Istituto Zootecnico della Sicilia. “Siamo soddisfatti di come, dopo anni di commissariamenti a breve termine, lo storico Ente f ...

Palermo, 20 lug. (Adnkronos) - "In questo momento storico assai delicato voglio dare voce alle parole dei mille dipendenti di Alleanza Coop 3.0". A dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell'Udc all'Ars ...Il governatore Musumeci ha nominato il Consiglio di amministrazione dell’Istituto Zootecnico della Sicilia. “Siamo soddisfatti di come, dopo anni di commissariamenti a breve termine, lo storico Ente f ...