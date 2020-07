Sentimental tv (Di lunedì 20 luglio 2020) Rinnovati i poteri emergenziali, mentre la televisione generalista rimanda stancamente programmi che non si capisce più se siano repliche o no, e ci si prepara alla sterminata vacanza che ci porterà direttamente all’autunno caldo, pare che i sentimenti degli italiani, più scoperti che mai, siano rap Leggi su ilfoglio

giu33liana : RT @marco_merighi: John Coltrane - in a sentimental mood - marco_merighi : John Coltrane - in a sentimental mood - cessmejia6 : Pa cuando se anda sentimental / Pa cuando se anda caliente jsjsjsj así es - waididablue : Sentimental Immature Pricked Skksks masterpiece semua tapi di album ini skks - njnxvkook : La noxhe me pone sentimental disculoen -

Ultime Notizie dalla rete : Sentimental Sentimental tv Il Foglio Sentimental tv

Rinnovati i poteri emergenziali, mentre la televisione generalista rimanda stancamente programmi che non si capisce più se siano repliche o no, e ci si prepara alla sterminata vacanza che ci porterà d ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricarlo anche qui dalle 23 di venerdì). Sentimental tv. Viaggio tenero e spr ...

Rinnovati i poteri emergenziali, mentre la televisione generalista rimanda stancamente programmi che non si capisce più se siano repliche o no, e ci si prepara alla sterminata vacanza che ci porterà d ...Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricarlo anche qui dalle 23 di venerdì). Sentimental tv. Viaggio tenero e spr ...