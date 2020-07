Roma Inter: la posizione di Mkhitaryan fa la differenza (Di lunedì 20 luglio 2020) In Roma-Inter, la posizione di Mkhitaryan è stata molto preziosa. Analisi tattica del match dell’Olimpico, terminato 2-2 L’Inter esce da Roma con un pareggio che toglie probabilmente toglie le (già scarse) speranze di rimonta nei confronti della Juve. Come spesso accade, i nerazzurri sono calati in modo evidente nella ripresa, con i giallorossi parsi in controllo del match. Purtroppo per Fonseca, gli errori individuali hanno impedito alla Roma di centrare un successo che sarebbe stato meritato. La posizione di Brozovic Come ha detto Conte nel post match, lo scopo dei nerazzurri era quello di trovare superiorità numerica in mezzo contro i due mediani della Roma (Diawara e Veretout), sfruttando i tre ... Leggi su calcionews24

