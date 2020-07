Renzi: pronti a barricate se le scuole non riaprono 14 settembre (Di lunedì 20 luglio 2020) "L'importante ora è riaprire le scuole e farlo bene il 14 settembre. Su questo siamo pronti alle barricate. Un Paese che riapre il campionato di calcio e non le scuole ha qualcosa che non va. Senza scuola non c`è futuro". Lo ha detto Matteo Renzi presentando il suo libro "La mossa del cavallo" a Trento. Leggi su ilfogliettone

LaPresse_news : Scuola, Renzi: Pronti a barricate se non riapre il 14 settembre - francescomila18 : RT @marcellone8: @giovangolo @CarloneDaniela @carlakak @Gio2020Gio @MarceVann @Poccio_1 @AnnaMar74773335 @BiwiMobu @carlucci_cc @OharaPina… - Pincopanco999 : RT @marcellone8: @giovangolo @CarloneDaniela @carlakak @Gio2020Gio @MarceVann @Poccio_1 @AnnaMar74773335 @BiwiMobu @carlucci_cc @OharaPina… - francotaratufo2 : RT @marcellone8: @giovangolo @CarloneDaniela @carlakak @Gio2020Gio @MarceVann @Poccio_1 @AnnaMar74773335 @BiwiMobu @carlucci_cc @OharaPina… - GeaPilato : RT @marcellone8: @giovangolo @CarloneDaniela @carlakak @Gio2020Gio @MarceVann @Poccio_1 @AnnaMar74773335 @BiwiMobu @carlucci_cc @OharaPina… -