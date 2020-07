Previsioni Meteo Toscana: temperature in aumento (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Oggi sereno salvo modesto sviluppo di nuvolosità cumuliforme pomeridiana sulle zone interne e sui rilievi. Non si escludono isolati rovesci sul crinale dell’Appennino pistoiese e lucchese. Venti: deboli a regime di brezza. Mari: poco mossi. temperature: stazionarie o in lieve aumento con punte di 32-33 gradi nelle pianure dell’interno. Domani sereno o poco nuvoloso salvo nubi basse al mattino sul medio e basso valdarno. Venti: deboli occidentali. Mari: poco mossi. temperature: stazionarie o in lieve ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #20luglio - meteoincalabria : Previsioni meteo in Calabria per il giorno 20/07/2020 - amtoscana : Previsioni meteo Toscana - 20/07/2020 08:00 - LAMMA - - trapani24h : Meteo. Settimana di gran caldo in Sicilia. Le previsioni in provincia di Trapani - remeteo : #METEO: alta pressione fra oggi e parte di mercoledì 22, con cieli sereni e #temperature in aumento. Nel pomeriggio… -