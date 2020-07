Pioli il valorizzatore: con lui in panchina la rosa del Milan vale molto di più (Di lunedì 20 luglio 2020) Con Stefano Pioli in panchina la rosa del Milan ha visto un netto miglioramento nelle sue valutazioni: i numeri Stefano Pioli il valorizzatore. Potrebbe essere questo il soprannome del tecnico del Milan visto che, con lui in panchina, la rosa rossonera vale molto di più. Come spiega La Gazzetta dello Sport, da ottobre ad oggi Pioli ha saputo valorizzare il parco acquisti estivo ed invernale, rilanciato chi sembrava ai margini e creato un giusto mix tra giovani ed esperti. L’ultimo in ordine di apparizione è Alexis Saelemaekers. Il belga ha sfruttato lo stop forzato per studiare la lingua e approfondire la conoscenza con Pioli. Che lo ha messo a fuoco ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Pioli valorizzatore SONDAGGIO - Pioli è l'allenatore giusto per rilanciare il Milan? Virgilio Sport Pioli il valorizzatore: con lui in panchina la rosa del Milan vale molto di più

Stefano Pioli il valorizzatore. Potrebbe essere questo il soprannome del tecnico del Milan visto che, con lui in panchina, la rosa rossonera vale molto di più. Come spiega La Gazzetta dello Sport, da ...

Stefano Pioli il valorizzatore. Potrebbe essere questo il soprannome del tecnico del Milan visto che, con lui in panchina, la rosa rossonera vale molto di più. Come spiega La Gazzetta dello Sport, da ...