Partita di calcio malati Covid-19 contro sani (Di lunedì 20 luglio 2020) Organizzata da un ragazzo di 23 anni una Partita malati di Covid contro sani. È successo a Pamplona, in Spagna. Dopo i ‘Covid party’ anche le partite di calcio dove i contagiati da Covid-19 avrebbero dovuto affrontare i sani. Questo quanto riportato dai giornali sportivi spagnoli As e Marca. Il match, chiamato “Patxanga Mendillorri”, è … L'articolo Partita di calcio malati Covid-19 contro sani proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

