Palazzo Chigi pubblica il bando per imprenditori transgender. Se sei etero non becchi un euro (Di lunedì 20 luglio 2020) “Avviso Pubblico per la selezione ed il finanziamento di progetti di accompagnamento all’autoimprenditorialità o alla creazione di nuove imprese per le persone transgender”. Questo è il nome del bando, a scanso di equivoci, verificabile sul sito ufficiale di Palazzo Chigi. La premessa è fondamentale perché la notizia non venga catalogata tra le fake news. Il bando per gli imprenditori transgender? Ce lo chiede l’europa Un bando pubblico, promosso anche da Unione europea e ministero del Lavoro, per aiutare le persone transgender. La somma è anche significativa. Oltre centosessantatremila euro. Ogni progetto, ... Leggi su secoloditalia

