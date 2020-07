Migranti: Lamorgese a Lampedusa, protesta gruppo cittadini 'Governo chiuda i porti' (Di lunedì 20 luglio 2020) Palermo, 20 lug. (Adnkronos) - "Chiudete subito i porti!". E' quanto grida un gruppo di cittadini di Lampedusa all'arrivo della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese al Palazzo di città dove ha incontrato il sindaco Salvatore Martello. "Oppure porti i Migranti a casa sua", continua Angela Maraventano, ex senatrice della Lega che guida la protesta. "Siamo stanchi di subire - dicono ancora - ora basta. Bisogna chiudere subito i porti". Leggi su iltempo

