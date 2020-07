Mercato Fivi 2020, dal 28 al 30 novembre: confermate le date di Piacenza (Di lunedì 20 luglio 2020) I Vignaioli Indipendenti confermano le date della decima edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti 2020, in programma dal 28 al 30 novembre a Piacenza Expo. Un’edizione in cui lo spazio espositivo sarà più ampio, nel rispetto delle norme del distanziamento sociale, gli orari di apertura estesi, con ingressi contingentati e monitorati. “Con la conferma del Mercato – dichiara Matilde Poggi, presidente Fivi- i Vignaioli Indipendenti vogliono ritrovare il piacere dello stare insieme ma anche mandare un messaggio forte per la ripartenza del settore vitivinicolo e non solo. Per la Fiera di Piacenza, nostro partner in questo progetto da anni, questa sarà la prima esposizione organizzata direttamente ... Leggi su winemag

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Fivi Fivi e il "Mercato virtuale": bufera sull'e-commerce di vino dei vignaioli toscani WineMag.it Meta Catania assesta colpo di mercato: arriva il croato Josip Suton

Rimanere competitivi. Continuare a stupire. Questi i diktat che si respirano in casa Meta Catania. La squadra rossazzurra che milita in serie A1 di calcio a 5 inserisce un tassello di primissimo livel ...

Rock, vendite USA nel 2020: Beatles in testa, seguiti dai Queen

Nella classifica della prima parte dell'anno stilata da Nielsen per il mercato americano a dominare sono i grandi classici A cinquant'anni dalla pubblicazione del loro ultimo disco di inediti in studi ...

Rimanere competitivi. Continuare a stupire. Questi i diktat che si respirano in casa Meta Catania. La squadra rossazzurra che milita in serie A1 di calcio a 5 inserisce un tassello di primissimo livel ...Nella classifica della prima parte dell'anno stilata da Nielsen per il mercato americano a dominare sono i grandi classici A cinquant'anni dalla pubblicazione del loro ultimo disco di inediti in studi ...