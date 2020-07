Marzetti: nel Lazio progetto pilota per spiegare ai ragazzi cosa è successo (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “È molto difficile definire cosa succedera’ a settembre, ma abbiamo il dovere di ringraziare i ragazzi perche’ si sono comportati in maniera esemplare, organizzando una scuola che ha garantito il diritto allo studio e quello alla salute”. Cosi’ Jacopo Marzetti, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio, intervenuto nel corso del TgR Lazio per commentare il delicato momento che sta affrontando la scuola italiana. “Il Lazio si fara’ promotore di un progetto pilota per dare gli strumenti ai nostri docenti e spiegare ai ragazzi cosa e’ successo, per non abbassare la guardia ma senza ... Leggi su romadailynews

"Il nostro casello – ha sottolineato Sergio Marzetti, indipendente di centrodestra – fa registrare 6 milioni di transiti ogni anno, numero cresciuto dopo l’apertura del collegamento con l’Umbria, e ...

Cecchino a San Basilio, operatori dell'Ama bersagli di un fucile ad aria compressa

Donna ferita a un braccio, un uomo a una gamba. di Stefano Marzetti. Cecchino in azione a San Basilio, dove martedì scorso (14 luglio 2020) due… Leggi ...

