Laura Castelli, insulti social per la frase sui ristoratori: chi la difende e chi no (Di lunedì 20 luglio 2020) «Se una persona decide di non andare più a sedersi al ristorante, bisogna aiutare l’imprenditore a fare un’altra attività». La vice ministra al Mef, Laura Castelli, ospite di Tg2 Post, lo ha detto a proposito delle iniziative adottate dal governo a sostegno delle imprese colpite dal lockdown. Una frase che ha suscitato una dura reazione da parte di diverse forze politiche, ma anche una pioggia di insulti sessisti e minacce sui social. Leggi su vanityfair

HuffPostItalia : Lettera di 500 ristoratori contro Laura Castelli: 'Non siamo più disposti a scusare' - fattoquotidiano : Laura Castelli, insulti e minacce di morte per la frase sui ristoratori. “Attacco senza precedenti”. Il M5S: “Linci… - msgelmini : Laura #Castelli, invece di andare in tv e farci improbabili lezioni di economia politica, abbia più rispetto per ch… - zenoerre : RT @BelpietroTweet: Cinquantamila ristoratori, tra il quali lo chef Gianfranco Vissani, scrivono al governo. L'occasione è la gaffe della v… - Vale339Vale : RT @Rassegne_Italia: Roma, ristoratori e baristi inferociti circondano Montecitorio: “Il viceministro Laura Castelli chieda scusa”: https:/… -