Juventus, lo scudetto è in ghiaccio e lo spumante in frigo: 2-1 contro la Lazio, decide Cristiano Ronaldo [FOTO] (Di lunedì 20 luglio 2020) La Juventus vince contro la Lazio e mette in ghiaccio la vittoria dello scudetto. I bianconeri riscattano le ultime partite non proprio entusiasmanti, il successo mancava da ben tre giornate di campionato. La squadra di Simone Inzaghi conferma il momento poco felice, il rendimento post-lockdown è stato deludente. Tegola prima del match per l’allenatore Maurizio Sarri, infortunio per Gonzalo Higuain, al suo posto dentro Dybala. Duro provvedimento da parte di Simone Inzaghi, Lukaku in tribuna per motivi disciplinari. Nel primo tempo si registra grande equilibrio, un palo per parte. Prima Alex Sandro va vicino al gol, ma l’occasione più pericolosa è per gli ospiti: grande tiro di Immobile che si stampa sul palo. Nella ripresa avvio sprint della ... Leggi su calcioweb.eu

