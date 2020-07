Jennifer Aniston mostra una foto choc: “Questo è il mio amico Kevin in ospedale, malato di Covid-19. Indossate le mascherine” (Di lunedì 20 luglio 2020) Situazione drammatica negli Stati Uniti a causa del Covid-19. Secondo i dati raccolti dall’inizio della pandemia, sono oltre 140mila i morti, mentre il totale dei casi di contagio sono oltre 3.7 milioni. I numeri raccolti dalla Johns Hopkins University, relativi alla sola giornata di ieri, segnano 14.225 decessi. Anche la politica si adeguerà alle misure di sicurezza, tanto che il presidente Donald Trump ha annunciato la svolta dei “tele-comizi”. Fino a quando ci sarà la pandemia la sua campagna non organizzerà più i mega raduni, ma degli eventi elettorali con i suoi sostenitori in teleconferenza. Attraverso i social sono numerosi in questi mesi gli appelli dei personaggi famosi alla popolazione americana affinché le regole di base siano rispettate: distanziamento fisico, lavare spesso le mani e uso della mascherina. ... Leggi su ilfattoquotidiano

"Questo è il nostro amico Kevin", scrive la Aniston,"Perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è Covid. Questo è realtà. Non possiamo essere così ingenui da pensare di poter sfug ...

