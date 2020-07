Inter, Tardelli: “Conte cerca sempre nemici. Di Bello merita la sufficienza” (Di lunedì 20 luglio 2020) “La Roma ha fatto un’ottima gara con Edin Dzeko e Roger Ibañez, nel primo tempo ha fatto qualcosa di più. Un difetto dell’Inter? La tenuta della gara. Nel primo tempo ha fatto un’ottima gara, forse è mancato Lautaro Martinez che non ha fatto granché. Credo che l’Inter abbia difficoltà nel tenere mentalmente la gara, non tiene tutta la partita e questo potrebbe essere un difetto“. Questa l’analisi di Roma-Inter 2-2 di Marco Tardelli a La Domenica Sportiva. Positivo, secondo l’ex Nazionale, l’arbitraggio di Di Bello: “merita la sufficienza nonostante l’errore, perché comunque si è preso la responsabilità“. Infine sulla lamentela di Conte sul calendario ... Leggi su sportface

