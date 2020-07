Inter, La Russa: “Conte? Ma quale calendario, i problemi sono gli aiutini alla Juventus” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Conte? Le sue affermazioni sul calendario sono inesatte. È vero che c’è un problema nella Lega, il calendario per l’Inter è stato spaventoso, ma c’è un’altra regola d’oro. Quando la Juve è in pericolo, scatta immediatamente l’aiutino“. Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, parla così in merito alla polemica innalzata da Antonio Conte riguardo la disposizione degli impegni dei nerazzurri in questo finale di stagione. “Gli juventini non possono ammetterlo, ce l’hanno per contratto – ha aggiunto La Russa a Radio Punto Nuovo -. Moggi è lo juventino prototipo: imbroglione ma molto competente“. Leggi su sportface

_enz29 : RT @sportface2016: #Inter | Parla il vicepresidente del Senato Ignazio #LaRussa: '#Conte? Ma quale calendario, i problemi sono gli aiutini… - KhuxSugar : RT @sportface2016: #Inter | Parla il vicepresidente del Senato Ignazio #LaRussa: '#Conte? Ma quale calendario, i problemi sono gli aiutini… - Arianna_82_ : RT @sportface2016: #Inter | Parla il vicepresidente del Senato Ignazio #LaRussa: '#Conte? Ma quale calendario, i problemi sono gli aiutini… - VlnN94 : RT @sportface2016: #Inter | Parla il vicepresidente del Senato Ignazio #LaRussa: '#Conte? Ma quale calendario, i problemi sono gli aiutini… - AntonioMileo : RT @sportface2016: #Inter | Parla il vicepresidente del Senato Ignazio #LaRussa: '#Conte? Ma quale calendario, i problemi sono gli aiutini… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Russa Inter, La Russa: "Conte? Ma quale calendario, i problemi sono gli aiutini alla Juventus" Sportface.it Speciale difesa: caccia russi intercettano aerei ricognizione norvegesi

Mosca, 20 lug 13:00 - (Agenzia Nova) - I caccia della Flotta russa del Nord hanno scortato aereo da ricognizione norvegese nei cieli del Mare di Barents. Lo ha riferito il Centro nazionale di gestione ...

Futuro Joao Mario, il ds della Lokomotiv Mosca: "Possiamo riscattarlo, ecco cosa ci ha detto l'Inter"

Nuova chance di cessione per Joao Mario? Il giocatore portoghese ha lasciato l'Inter in estate, firmando per la Lokomotiv Mosca. Il club russo potrebbe riscattare il calciatore di proprietà nerazzurra ...

Mosca, 20 lug 13:00 - (Agenzia Nova) - I caccia della Flotta russa del Nord hanno scortato aereo da ricognizione norvegese nei cieli del Mare di Barents. Lo ha riferito il Centro nazionale di gestione ...Nuova chance di cessione per Joao Mario? Il giocatore portoghese ha lasciato l'Inter in estate, firmando per la Lokomotiv Mosca. Il club russo potrebbe riscattare il calciatore di proprietà nerazzurra ...