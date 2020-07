In Grecia lockdown solo per i migranti. Esenti turisti e residenti (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA – Sulle isole greche continua il lockdown per migranti e rifugiati, “che vivono in condizioni spaventose nei centri di accoglienza, nonostante la vita sia tornata alla normalità sia per la popolazione locale che per i turisti”. Così riporta Medici senza frontiere (Msf), che in una nota definisce tale misura “ingiustificata e discriminatoria”. L’ong riferisce che il confinamento viene rinnovato “ogni due settimane nonostante la totale assenza di casi nei campi, e continua a deteriorare le condizioni fisiche e mentali delle persone”. Leggi su dire

I governatori locali non vogliono sentire parlare di un ritorno del lockdown, temono le gravi ripercussioni economiche ... in Germania, Austria e Grecia, secondo dati ufficiali raccolti dall'Oms, ...

I governatori locali non vogliono sentire parlare di un ritorno del lockdown, temono le gravi ripercussioni economiche ... in Germania, Austria e Grecia, secondo dati ufficiali raccolti dall'Oms, ...