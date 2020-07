Il Napoli di Gattuso è ancora troppo conservatore (Di lunedì 20 luglio 2020) Attacco contro difesa Napoli-Udinese è stata una partita dall’andamento lineare: la squadra friulana ha deciso di giocare 90 minuti in trincea, di superare la metà campo solo con azioni verticali. In questo modo, ha invitato gli uomini di Gattuso ad avanzare, ad attaccare in massa, a difendersi con un baricentro altissimo. Quella di Gotti non è stata una scelta ideologica: quando in squadra hai tre difensori come Rodrigo Becão, Nuytinck e De Maio, tutti più alti di 190 centimetri e non proprio rapidissimi, l’idea migliore per la fase passiva è quella di occupare gli spazi piuttosto che aggredirli; e poi, quando il tuo attacco si fonda su un giocatore veloce, bravissimo in transizione, come Kevin Lasagna, la strategia più efficace non può essere che il contropiede. La lettura tattica di ... Leggi su ilnapolista

