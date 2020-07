GP Ungheria, Haas gioia frenata: Magnussen e Grosjean penalizzati (Di lunedì 20 luglio 2020) Dalla sedicesima e diciottesima posizione in griglia a un avvio di gara nelle posizioni di testa. La scelta strategica fatta in casa Haas , il passaggio da gomme da bagnato alle slick, è stata la base ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

SkySport : Ungheria, penalità per le Haas - SkySportF1 : Doppia penalità per le due @HaasF1Team: #Magnussen mantiene la zona punti #HungarianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - F1polepositionc : #Ferrari flop, nel Gp d'Ungheria: #Vettel e #Leclerc doppiati. E Carletto arriva, pure, dietro la #Haas di… - Ele_2802 : RT @MotoriNoLimits: Ungheria: doppia penalità per le Haas. Cambio classifica - Rturcato83 : RT @MotoriNoLimits: Ungheria: doppia penalità per le Haas. Cambio classifica -