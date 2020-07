Giudice: un turno per 4 giocatori, anche Milik e Lukic (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 20 LUG - Sono in tutto quattro i giocatori di Serie A squalificati per un turno dopo le partite giocate ieri per la quindicesima giornata di ritorno. Si tratta di Sasa Lukic, Torino,, ... Leggi su corrieredellosport

Sono in tutto quattro i giocatori di Serie A squalificati per un turno dopo le partite giocate ieri per la quindicesima giornata di ritorno. Si tratta di Sasa Lukic (Torino), Arkadiusz Milik (Napoli), ...

