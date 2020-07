Formula 1, Montezemolo: “Ferrari? Tornerei a piedi, ma ho zero possibilità” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Ferrari? Tornerei a Maranello a piedi ieri, ma ho zero possibilità“. Lo ha dichiarato l’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo, intervenuto a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento, tornando poi a commentare la possibilità avuta di diventare capo della Formula 1: “Non mi piace parlarne perché mi dispiacque molto – ha sottolineato Montezemolo – Quando ricevetti la proposta arrivò il veto della Ferrari: avremmo avuto un italiano in un ruolo importante, un uomo della Ferrari. Mio padre mi diceva: stai attento che la gente è gelosa del passato. Mi spiace perché è un mestiere che mi sarebbe piaciuto“. Leggi su sportface

