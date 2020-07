Ford, gamma Active anche per Tourneo e Transit Connect (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Ford ha ampliato la gamma Active con l’introduzione di questo allestimento su Tourneo Connect e Transit Connect, disponibili entro la fine di quest’anno.Le nuove versioni offrono un look deciso e dinamico di ispirazione Suv, un differenziale meccanico a slittamento limitato per una migliore trazione e un’altezza da terra aumentata. Oltre ad essere state progettate appositamente per adattarsi agli ambienti di lavoro più ostili, le nuove versioni Active offrono anche finiture interne dedicate ed esclusive, tecnologie avanzate di assistenza alla guida e maggior comfort per il conducente, pur mantenendo le caratteristiche di praticità e versatilità che sono un segno distintivo ... Leggi su ildenaro

Tutti i modelli Tourneo Connect Active e Transit Connect Active sono equipaggiati con il motore diesel 1.5 EcoBlue di Ford e con tecnologie avanzate di iniezione del carburante, turbocharging e contro ...

