Fondi di caffè per le pulizie di casa: 7 idee per riciclarli (Di lunedì 20 luglio 2020) Vi spieghiamo come potete utilizzare i Fondi del caffè per le pulizie di casa. Eliminano i cattivi odori, lucidano le stoviglie e molto altro… Quale migliore buongiorno se non quello dell’odore del caffè sprigionato dalla moka? Mentre sul fuoco borbotta la bevanda calda e scura! Basta solo questo ha rendere più bella la giornata. Ma … L'articolo Fondi di caffè per le pulizie di casa: 7 idee per riciclarli proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

