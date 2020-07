Era la signorina Silvani in Fantozzi, oggi la Mazzamauro è così a 81 anni (Di lunedì 20 luglio 2020) Senza di lei Fantozzi non sarebbe stato Fantozzi. Anna Mazzamuro, oggi 81enne, è per tutti la mitica signorina Silvani. Che fine ha fatto? Anna Mazzamauro nel cuore degli italiani Un volto, una garanzia. Anna Mazzamauro è una delle attrici più celebri del cinema italiano, una forza della natura, una personalità scoppiettante. Classe 1938, la Mazzamauro … L'articolo Era la signorina Silvani in Fantozzi, oggi la Mazzamauro è così a 81 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Attrice e mamma Il suo personaggio, la signorina Silvani, è ormai un mito: è stato proprio Paolo Villaggio a sceglierla per questo ruolo, anche se Anna si presentò ai provini per interpretare Pina, la ...

