Death Stranding parte alla grande su PC e Kojima Productions ringrazia i fan su Twitter (Di lunedì 20 luglio 2020) Era quasi la fine del 2019 quando finalmente abbiamo messo le mani sull'ultimo gioco di Hideo Kojima per PS4, Death Stranding. Come avrete visto, si è dimostrato uno dei giochi più strani ad arrivare sul mercato da un po' di tempo a questa parte, sia per quanto riguarda la sua storia sia dal punto di vista del gameplay. Ora, il gioco ha avuto una seconda vita con il lancio della versione per PC, pubblicata la scorsa settimana con una serie di nuove funzionalità. E sembra che il titolo abbia avuto un inizio così forte che Kojima Productions ha deciso di ringraziare i fan tramite Twitter.Oltre all'apparente riferimento al forte inizio del gioco sulla piattaforma, lo studio ha menzionato che Death ... Leggi su eurogamer

sabakunomaiku : Comunque ho tantissima voglia di chiudermi a Death Stranding su PC. Ne dice parecchio, accidenti. - Somnambulist91 : RT @sabakunomaiku: Comunque ho tantissima voglia di chiudermi a Death Stranding su PC. Ne dice parecchio, accidenti. - NONINONDAgames : Alle 15 nuovo episodio di Death Stranding #DeathStrandingPC #DeathStranding - yuna_hikari : RT @sabakunomaiku: Comunque ho tantissima voglia di chiudermi a Death Stranding su PC. Ne dice parecchio, accidenti. - Gl1TchG4M3Rz : RT @sabakunomaiku: Comunque ho tantissima voglia di chiudermi a Death Stranding su PC. Ne dice parecchio, accidenti. -

Ultime Notizie dalla rete : Death Stranding Death Stranding: la genesi del gioco raccontata da Kojima Productions Everyeye Videogiochi NVIDIA Ampere, nuovi dettagli su DLSS 3.0

In particolare, la sua ultima iterazione disponibile, DLSS 2.0, nel recente Death Stranding di Kojima Productions, ex esclusiva Playstation 4 ora acquistabile anche per Windows PC, offre performance ...

Death Stranding, intervista ad Akio Sakamoto

Da qualche giorno anche gli utenti PC possono giocare Death Stranding, uscito con un porting ben studiato e capace di portare il fascino dell'opera di Hideo Kojima ad un pubblico nuovo ...

In particolare, la sua ultima iterazione disponibile, DLSS 2.0, nel recente Death Stranding di Kojima Productions, ex esclusiva Playstation 4 ora acquistabile anche per Windows PC, offre performance ...Da qualche giorno anche gli utenti PC possono giocare Death Stranding, uscito con un porting ben studiato e capace di portare il fascino dell'opera di Hideo Kojima ad un pubblico nuovo ...