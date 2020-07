Cottarelli a TPI: “Attenzione, l’Italia non conceda il paradiso fiscale all’Olanda in cambio del Recovery Fund” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Credo che alla fine un compromesso dovrà essere trovato, non necessariamente adesso, ma magari tra due settimane”. È fiducioso l’economista Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano ed ex commissario alla spending review sotto il Governo Letta, che in un’intervista a TPI commenta la trattativa in corso in Ue sul Recovery Fund e il braccio di ferro tra Italia e Olanda. “Rimango dell’idea che un accordo si troverà. I mercati sembrano tranquilli, anche i tassi di interesse stamattina sono rimasti bassi”, sottolinea Cottarelli. Ma la vera domanda è: a cosa dovrà rinunciare l’Italia per ottenere l’accordo? Cosa pensa della posizione dei paesi del Nord Europa, ... Leggi su tpi

