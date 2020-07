Conte, sondaggi: il miglior Presidente del Consiglio dal 1994 ad oggi (Di lunedì 20 luglio 2020) Secondo un sondaggio condotto da Demos nelle ultime settimane, Conte è considerato “il miglior Presidente del Consiglio a partire dalla Seconda Repubblica”. Tra i favoriti rimangono Berlusconi e il suo rivale Prodi. La Seconda Repubblica, è nata con Silvio Berlusconi. Nel 1994, appunto. Non per caso Berlusconi risulta il premier più apprezzato (dopo Conte) o … L'articolo Conte, sondaggi: il miglior Presidente del Consiglio dal 1994 ad oggi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

