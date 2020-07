Chi è Mark Rutte, il primo ministro dell’Olanda (Di lunedì 20 luglio 2020) Dalla passione per il pianoforte all’impegno in politica, ecco chi è Mark Rutte. AMSTERDAM (OLANDA) – Nella discussione sul Recovery Fund tra i cosiddetti Paesi frugali c’è anche l’Olanda di Mark Rutte. Un leader molto apprezzato in patria anche se le sue posizioni non sono condivise da molti altri colleghi. Chi è Mark Rutte, il curriculum del politico olandese Nato il 14 febbraio 1967 a L’Aia, Mark Rutte terminate gli studi liceali si è avvicinato al mondo della politica nel periodo universitario. Conclusa l’università, il politico ha iniziato la sua avventura da manager prima di entrare nel Parlamento olandese come Segretario di Stato nel 2002. Otto anni di esperienza ... Leggi su newsmondo

AlbertodaSomma : RT @marco_gervasoni: ?????????? Mark Rutte, Dagospia picchia duro. 'Ci fa pagare tutte le olandesi trombate dai vitelloni italiani in vacanza'.… - Rosyfree74 : RT @Cortez1958: Dicono che chi fa molti RUTT deve andare subito dal medico perchè affetto dalla Malattia da Reflusso Gastroesofageo dovuta… - SirAlexPlini : RT @marco_gervasoni: ?????????? Mark Rutte, Dagospia picchia duro. 'Ci fa pagare tutte le olandesi trombate dai vitelloni italiani in vacanza'.… - EAlessandrolodi : RT @marco_gervasoni: ?????????? Mark Rutte, Dagospia picchia duro. 'Ci fa pagare tutte le olandesi trombate dai vitelloni italiani in vacanza'.… - silvano73068906 : RT @Cortez1958: Dicono che chi fa molti RUTT deve andare subito dal medico perchè affetto dalla Malattia da Reflusso Gastroesofageo dovuta… -