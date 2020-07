Calciomercato Inter – Tre calciatori vicinissimi alla firma: ecco chi sono (Di lunedì 20 luglio 2020) Calciomercato Inter che si è impennato nella giornata odierna, dopo che le speranze di scudetto si sono infrante all’Olimpico ieri sera contro la Roma. Marotta e Ausilio hanno deciso di non perdere tempo per chiudere tre trattative che vanno avanti da tempo e adesso sono alla stretta finale. I tre colpi in entrata del Calciomercato Inter: ecco chi sono Il primo nome è quello dell’esterno sinistro italo-brasiliano Emerson Palmieri attualmente in forza al Chelsea. Il calciatore già da tempo ha fatto sapere di voler cambiare squadra per trovare continuità in vista degli Europei del prossimo anno e la destinazione Inter è più che gradita. Il Chelsea continua a chiedere ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter-#Kumbulla, gli aggiornamenti sulla trattativa - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, la proposta al #ManUtd per trattenere #Sanchez - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, scelto il vice di #Handanovic: sarà Ionut #Radu - calciomercatoit : ?? #Juventus e #Inter - #Pochettino avrebbe declinato la proposta del Monaco perché già in parola con un club più im… - interliveit : #Inter, 'bomba' su #Conte: '#Zhang sta valutando licenziamento per giusta causa' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, il borsino parla chiaro: 4 colpi sono vicinissimi Cittaceleste.it Juventus-Lazio, probabili formazioni e pronostici

Juventus-Lazio è il big match della 34esima giornata di serie A e si gioca lunedì sera 20 luglio alle ore 21.45. Probabili formazioni e pronostici. Non ci sono dubbi sul fatto che questa è la partita ...

Rimonta Samp, è salva. Spal in B, Napoli e Milan ok

Il Milan dà spettacolo e fa un altro passo importante verso l'Europa, la Samp rimonta clamorosamente il Parma da 2-0 a 2-3 ed è ormai sicura della salvezza. Frena l'Atalanta in casa dell'ottimo Verona ...

Juventus-Lazio è il big match della 34esima giornata di serie A e si gioca lunedì sera 20 luglio alle ore 21.45. Probabili formazioni e pronostici. Non ci sono dubbi sul fatto che questa è la partita ...Il Milan dà spettacolo e fa un altro passo importante verso l'Europa, la Samp rimonta clamorosamente il Parma da 2-0 a 2-3 ed è ormai sicura della salvezza. Frena l'Atalanta in casa dell'ottimo Verona ...