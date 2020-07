Allarme bomba a Gorizia: A34 chiusa a Villesse, artificieri sul posto [LIVE] (Di lunedì 20 luglio 2020) Il casello di Villesse chiuso sia in entrata sia in uscita sulla A34 (Villesse – Gorizia) all’altezza dell’allacciamento con la A4 (Trieste – Venezia) per un Allarme bomba: lo comunica Autovie Venete. Sul posto la polizia stradale di Gorizia coordinata dal Coa (Centro operativo autostradale) e il personale di Autovie Venete che con una safety car sta deviando il traffico. L’Allarme è scattato poco prima delle 10:30 quando un’auto in transito da Gorizia si è fermata nella pista di esazione di Villesse. L’uomo alla guida, dopo aver preso il biglietto, è sceso dal veicolo e ha avvertito il personale di Autovie di avere un ordigno ... Leggi su meteoweb.eu

