Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2020 ore 15 | 30

VIABILITÀ DEL 19 LUGLIO 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO TUTTAVIA FORTI RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE OGGI SULLA Roma – LIDO IL SERVIZIO È SOSPESO DALLE 21:30 PER INTEVENTI DI MANUTENZIONE AI CAVALCAVIA STRADALI TRA LE STAZIONI DI ACILIA E COLOMBO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO C, SONO IN CORSO UNA SERIE ...

