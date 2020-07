Ufficiale: Watford, esonerato Pearson. Mullins allenatore ad interim (Di domenica 19 luglio 2020) Come comunicato dal Watford attraverso una nota Ufficiale, il club di Premier League ha esonerato Nigel Pearson a due giornate dalla fine del campionato inglese. Il club poi nella stessa nota ha ufficializzato poi che “Hayden Mullins, con Graham Stack come suo assistente, assumerà la posizione di capo allenatore ad interim per le ultime due partite della Premier League degli Hornets della stagione 2019/20.” Club Statement: Nigel Pearson — Watford Football Club (@WatfordFC) July 19, 2020 Foto: sito Ufficiale Watford L'articolo Ufficiale: Watford, esonerato Pearson. Mullins ... Leggi su alfredopedulla

Premier League: West Ham, salvezza più vicina. Watford sconfitto 3-1

Al London Stadium i padroni di casa blindano il risultato già nei primi dieci minuti, andando a segno due volte: Antonio, al settimo gol dopo lo stop per il Coronavirus, apre le marcature già al 6’ mi ...

