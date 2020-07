Traffico Roma del 19-07-2020 ore 15:30 (Di domenica 19 luglio 2020) Luceverde Roma ma pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto in studio Marina riccomi resta regolare il Traffico sull’intera rete viaria della città scarso il Traffico anche sulle principali arterie sul Raccordo Anulare si registra un incidente lungo la via Cassia in corrispondenza di via della Giustiniana rallentamenti In entrambe le direzioni per quanto riguarda il trasporto pubblico per lavori di manutenzione sulla ferrovia regionale Roma Lido a partire dalle 21:30 circolazione interrotta tra Acilia e Colombo In alternativa possono essere utilizzate le linee posso 04060 circolazione irregolare nella tratta piramide Acilia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto per il momento A più tardi un servizio a cura della ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 19-07-2020 ore 12:30 RomaDailyNews Cinquina sommersa dall'immondizia: in strada cinghiali e topi intorno ai cassonetti

Incidente a Sabaudia, frontale tra due auto in via Sant’Andrea: sette persone ferite

