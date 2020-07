Recovery Fund, attesa una nuova bozza negoziale. Conte: Europa sotto ricatto dei Paesi frugali (Di domenica 19 luglio 2020) Per il terzo giorno consecutivo, i Ventisette torneranno a riunirsi oggi per trovare un accordo sul bilancio comunitario 2021-2027, a cui è associato un generoso Fondo per la Ripresa post-pandemia Leggi su ilsole24ore

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery Fund, scontro a tutto campo su sussidi e controlli. L'Italia è in difficoltà Il Messaggero Recovery Fund, Conte in diretta attacca l’Olanda: “Frena anche sui prestiti, non solo sui sussidi”

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene in questa seconda e ultima giornata del Consiglio europeo straordinario in cui i leader Ue si sono riuniti a Bruxelles per trovare un'intesa sul ...

Conte in affanno in Europa: l'Olanda tenta il colpo finale

