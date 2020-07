Palermo, concessione “Renzo Barbera”: al Comune avanza ipotesi canone mobile. I dettagli (Di domenica 19 luglio 2020) Il Comune prova a mediareL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sulla infinita diatriba in atto tra il Palermo ed il Comune del capoluogo siciliano per la concessione del “Renzo Barbera”. Ancora le due parti non hanno trovato un accordo che le soddisfi, nonostante le scadenze si avvicinino. Entro il 29 luglio il club del duo Mirri-Di Piazza dovrà infatti presentare alla Covisoc la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie C. Al suo interno sarà necessario inserire anche la convenzione. È per questo che la società rosanero ha fissato le scadenze al 27 luglio.“Al centro della questione - si legge sul noto quotidiano - c’è un canone annuale da 341 mila euro, troppo ... Leggi su mediagol

