Niente proroga, e domani si dovranno pagare le tasse. Maggioranza litiga, opposizione attacca e italiani tartassati (Di domenica 19 luglio 2020) Nessuna nuova proroga dei versamenti delle imposte. Ed è tensione nella stessa Maggioranza. Italia Viva pubblicamente e il Partito Democratico sotto traccia, chiedono di utilizzare al più presto il Mes. "Certo potendo contare del fondo Salva-Stati avremmo forse potuto prolungare le scadenze fiscali oltre il 20 luglio", spiega un esponente dem dell'esecutivo. Davide Faraone, capogruppo di Italia dei Valori al Senato parla "di follia" nel non voler spostare le scadenze e attacca: "Il governo sbaglia".E così con il no del Mef all'ipotesi di un ulteriore rinvio a settembre dei versamenti degli acconti e dei saldi delle imposte sui redditi in autoliquidazione, già fatti slittare a causa della pandemia, da domani si dovrà procedere al pagamento di diversi adempimenti. Una vera e propria ... Leggi su ilfogliettone

