Napoli, concerto per i 100 anni di Renato Carosone (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lunedì 27 luglio 2020, alle ore 21.00, l’Arena Flegrea ospiterà il grande concerto per celebrare i 100 anni di Renato Carosone. Tanti gli opiti d’eccezione tra cui: Renzo Arbore, Enzo Avitabile, Mario Biondi, Stefano Bollani, Nello Daniele, EbbaneSis, Massimiliano Gallo, Lorenzo Hengeller, La Zero, Marisa Laurito, Enzo Moscato, Micol Arpa Rock, Andrea Sannino, Daniele Sepe, Song ‘e Napule Original Band, Speaker Cenzou, Stash. Modalità per accedere all’evento: – L’ingresso è gratuito solo previa prenotazione e successiva conversione della prenotazione in biglietto gratuito con posto a sedere. – Sono previsti posti per portatori di handicap. – La prenotazione si ... Leggi su anteprima24

Napolikeit : All’Arena Flegrea di #Napoli concerto gratis e una mostra in occasione del #PremioCarosone 2020, per omaggiare il g… - empatetica : se fa un concerto a Napoli o Roma promettetemi che verrete anche lì o vi meno #circozzi - NapoliOpen : News #Napoli OpenNapoli: 'Lunedì 27 luglio 2020 alle ore 21:00 concerto per celebrare i 100 anni di Renato Carosone… - ABosurgi : RT @ComuneNapoli: Lunedì 27 luglio 2020 alle ore 21:00 concerto per celebrare i 100 anni di #RenatoCarosone all’Arena Flegrea. Domani dalle… - ComuneNapoli : Lunedì 27 luglio 2020 alle ore 21:00 concerto per celebrare i 100 anni di #RenatoCarosone all’Arena Flegrea. Domani… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli concerto Estate a Napoli 2020: il programma di eventi, concerti, spettacoli e cinema Napolike Napoli, San Carlo:prova della Tosca al Plebiscito nella grande notte dedicata ai medici-eroi anti Covid

«Viva Napoli!», posta Eyvazov ... tra 61 e 81 euro). I concerti, che rientrano nel programma di “Regione Lirica”, sostenuto dalla Regione Campania, proseguono il 28 e il 31 (alle 20) ...

Enrico Nigiotti live 2021: date e biglietti

Annunciate le nuove date del tour teatrale di Nigiotti. Al via dal 7 maggio a Bologna. Ecco come acquistare i biglietti BOLOGNA – A causa della situazione dell’emergenza sanitaria e alla luce delle re ...

«Viva Napoli!», posta Eyvazov ... tra 61 e 81 euro). I concerti, che rientrano nel programma di “Regione Lirica”, sostenuto dalla Regione Campania, proseguono il 28 e il 31 (alle 20) ...Annunciate le nuove date del tour teatrale di Nigiotti. Al via dal 7 maggio a Bologna. Ecco come acquistare i biglietti BOLOGNA – A causa della situazione dell’emergenza sanitaria e alla luce delle re ...