Juve-Lazio, Inzaghi: "Luis Alberto e Jony non ci saranno". Sarri: "Dobbiamo essere solidi" (Di domenica 19 luglio 2020) Sarà la partita che potrà riaprire o chiudere definitivamente la corsa al titolo: la Juventus attende la Lazio per il grande monday night, quello che potrebbe decidere le sorti dell'intera stagione.

Ultime Notizie dalla rete : Juve Lazio Juve-Lazio sarà diretta da Orsato Corriere dello Sport Juventus-Lazio, Sarri: "Ho un contratto e lo voglio onorare a ogni costo"

L'allenatore bianconero alla vigilia della sfida scudetto contro la Lazio: "Il mio futuro è domani. Ho un contratto e da parte mia intendo onorarlo a ogni costo. Quando fai questo mestiere non ne devi ...

QUI LAZIO - In sette saltano la gara di domani contro la Juve

Tante assenze in casa Lazio in vista della sfida in programma domani sera contro la Juventus all'Allianz Stadium. Oltre ai lungodegenti Marusic, Leiva, Lulic e Correa, si sono aggiunti nelle ultime or ...

