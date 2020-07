Inzaghi: “Contro la Juve avrei voluto tutti a disposizione. Luis Alberto e Jony non giocheranno” (Di domenica 19 luglio 2020) Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Juventus. “Sarà una bellissima partita. Due squadre che hanno fatto un ottimo percorso, la Juve l’abbiamo già affrontata in casa e in Supercoppa. Sarà una gara difficilissima, che cercheremo di affrontare nel migliore dei modi e cercheremo di fare un’ottima gara. Sicuramente l’avevo immaginata diversa. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi dopo lo stop del campionato, ma andremo a fare una grandissima gara senza alibi e senza pensare agli assenti. Gli infortuni fanno parte del gioco e domani vedremo cosa succederà”. Luis Alberto e Jony non giocheranno. “Luis Alberto non ... Leggi su ilnapolista

