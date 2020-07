In attesa di Osimhen il Napoli valuta le alternative, c’è anche Immobile (Di domenica 19 luglio 2020) Il Napoli non abbandona la pista Osimhen e continua a lavorare per portare a casa l’affare, ma intanto, come sottolinea il Mattino, il club azzurro non vuole farsi trovare impreparato nel caso che non si riuscisse a chiudere e proprio per questo ha considerato altre ipotesi per l’attacco Si lavora su Osimhen ma il club azzurro si guarda intorno per altre soluzioni a cominciare da Jovic del Real Madrid in prima battuta (il suo procuratore Ramadami ne ha parlato ieri con De Laurentiis) e da Azmoun dello Zenit San Pietroburgo, più la suggestione Immobile Nei prossimi giorni comunque il club attende una risposta dal calciatore nigeriano L'articolo In attesa di Osimhen il Napoli valuta le alternative, c’è ... Leggi su ilnapolista

