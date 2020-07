Il Covid-19 cambia l’Università: niente test d’ingresso per un ateneo campano (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAll’ombra del Vesuvio sta per fare il suo ingresso in campo il nuovo anno accademico (2020-21), e sarà ricordato sicuramente come l’anno del “post-lockdown”; alla Federico II di Napoli, quelli che una volta erano corsi di Laurea triennale, corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico con il famigerato test d’ingresso, diventeranno “Facoltà ad accesso libero“: non tutti i corsi è chiaro. “La selezione verrà effettuata solo sulla base del voto di diploma di maturità“, è la frase che ha lasciato un po tutti perplessi, che ha stupito, sia in maniera positiva che in maniera negativa, tutto il mondo accademico ed i futuri studenti. Tra i corsi di Laurea triennale che ha visto questa dicitura c’è sicuramente la ... Leggi su anteprima24

AdrianoSalis : RT @antonellocapor2: Per una volta la viceministra Castelli la dice giusta. Che scandalo! Il Covid non cambia solo lo stato della nostra sa… - BCarazzolo : RT @antonellocapor2: Per una volta la viceministra Castelli la dice giusta. Che scandalo! Il Covid non cambia solo lo stato della nostra sa… - ITestini : RT @antonellocapor2: Per una volta la viceministra Castelli la dice giusta. Che scandalo! Il Covid non cambia solo lo stato della nostra sa… - bennuccia76 : RT @antonellocapor2: Per una volta la viceministra Castelli la dice giusta. Che scandalo! Il Covid non cambia solo lo stato della nostra sa… - francescomila18 : RT @antonellocapor2: Per una volta la viceministra Castelli la dice giusta. Che scandalo! Il Covid non cambia solo lo stato della nostra sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cambia Coronavirus, 85 neonati contagiati gravi in Texas: cambia il quadro dell'epidemia Liberoquotidiano.it Francesca Bosco: «La sicurezza informatica deve essere un bene comune»

Cito un’amica: “la cybersecurity non è sexy”, ed è per questo che fa fatica ad arrivare alle persone. Ma più aumenta la tecnologia, più crescono i rischi». Francesca Bosco, torinese, co-fondatrice del ...

Spider-Man 3: le riprese dovrebbero concludersi a febbraio 2021

Inizialmente, il film avrebbe dovuto iniziare la produzione questo mese in vista di una uscita estiva il prossimo anno. Tuttavia, la pandemia di coronavirus ha cambiato i piani di Sony e ora Spider-Ma ...

Cito un’amica: “la cybersecurity non è sexy”, ed è per questo che fa fatica ad arrivare alle persone. Ma più aumenta la tecnologia, più crescono i rischi». Francesca Bosco, torinese, co-fondatrice del ...Inizialmente, il film avrebbe dovuto iniziare la produzione questo mese in vista di una uscita estiva il prossimo anno. Tuttavia, la pandemia di coronavirus ha cambiato i piani di Sony e ora Spider-Ma ...